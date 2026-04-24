إندونيسيا ضيف شرف معرض تونس الدولي للكتاب 2026: برنامج ثقافي متكامل يعكس ثراء الأرخبيل

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 21:21
      
تسجل إندونيسيا حضورا مميزا كضيف شرف في الدورة الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب 2026، من خلال برنامج ثقافي ثري ومتنوّع يمتد من 24 أفريل إلى 3 ماي 2026، جامعا بين الفنون التقليدية والحوارات الفكرية والأنشطة الموجهة لمختلف الفئات العمرية، في سياق تعزيز جسور التواصل الثقافي بين تونس وإندونيسيا.

ويتوزع البرنامج على سلسلة من الفعاليات اليومية التي تبرز عمق التراث الإندونيسي وتنوعه، حيث تنطلق التظاهرة اليوم الجمعة 24 أفريل بعرض للرقصة التقليدية "تاري نيرمالا"، يليه لقاء بعنوان "إندونيسيا رحمة من الله" بمشاركة محمد الماطري صميدة ونجم الدين العكاري، كما ستقام جلسة حوارية بعنوان "من جاكرتا الى قرطاج" تكريما للسفير الراحل الرشيد إدريس.


ويتواصل البرنامج يوم السبت 25 أفريل بعرض "تاري بيرينغ"، تعقبه ندوة حول "الدبلوماسية الإندونيسية في تونس" بمشاركة زهيري مصرواي وفيصل قوبعة. أما يوم الأحد 26 أفريل، فيشهد عرض "تاري ميدلي" وجلسة حوار حول "المبادئ الخمسة لجمهورية اندونيسيا" يؤثثها زهيري مصرواي وفاضل طياشي.


ويخصص يوم الاثنين 27 أفريل لعرض "تاري داياك" ولقاء بعنوان "يوميات صحفية في رحاب اندونيسيا" بمشاركة وفاء الطرابلسي، فيما يتضمن برنامج الثلاثاء 28 أفريل عرض "تاري موجانغ بريانغان" ونقاشا حول "الإسلام في إندونيسيا من الأطراف الى المركز" مع منصف عبد الجليل وفليتشيا فانيشا سوتيجا، يليه تقديم كتاب "وارنا وارني" مع صفية قم.

ويتجدد الموعد يوم الأربعاء 29 أفريل مع عرض "تاري بيرينغ" ولوحات راقصة تقليدية اندونسية اخرى، ويشمل برنامج الخميس 30 أفريل عرض "تاري زابين مويارا"، يليه نقاش فكري حول "الاسلام في سياق الخصوصية الاندونسية والانسانية" بمشاركة زهيري مصراوي وزهير الذوادي.

أما يوم الجمعة 1 ماي، فيقدم عرض "تاري جيل دينوك" يليه لقاء بعنوان "جاكرتا، قلب إندونيسيا النابض" مع محمد الماطري صميدة ومهدي مولهي. ويستمر البرنامج يوم السبت 2 ماي بعرض "تاري موجانغ بريانغان" ونقاش حول "أفكار سوكارنو عن الاسلام والوطنية والانسانية والعدالة الاجتماعية" مع محمد حداد.

ويختتم البرنامج يوم الأحد 3 ماي بعرض "تاري داياك"، يليه تقديم "القرآن، كتاب التسامح" للسفير زهيري مصرواي، يليع عرض لوحة راقصة تقليدية اندونسية وقراءة عينة من قصص الفلكلور الاندونيسي في ركن الاطفال.

ويعكس هذا البرنامج الغني تعدد أوجه الثقافة الإندونيسية، من فنون ورقصات شعبية إلى نقاشات فكرية ودينية، بما يعزز الحوار الثقافي ويؤكد دور معرض تونس الدولي للكتاب كمنصة للتلاقي بين الشعوب والانفتاح على التجارب الإنسانية المختلفة.
