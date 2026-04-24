وزير الخارجية يلتقي سفير جمهورية أذربيجان

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 19:25
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، سفير جمهورية أذربيجان لدى تونس مع الإقامة بالجزائر تورال رضاييف.

وأشاد الوزير بالطابع الودي لعلاقات الصداقة بين تونس وأذربيجان على المستوى الثنائي وصلب المنظمات الإقليمية والدولية، وفق بلاغ لوزارة الخارجية. وأكد عزم الجانب التونسي على مزيد دعمها في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق بالتبادل التجاري والتدفق السياحي بالإضافة إلى التعاون في ميادين الطاقة والتعليم العالي والثقافة.


ومن جانبه، عبّر السفير الأذربيجاني عن عزم بلاده على توطيد روابط الصداقة وعلاقات التعاون مع تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال تطوير الإطار القانوني والمشاركة في فعاليات التظاهرات الاقتصادية التي يتم تنظيمها بكلا البلدين.
  • Radio Diwan
