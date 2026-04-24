مجلس نواب الشعب يشارك بالكوت ديفوار في اجتماعات شبكة النساء البرلمانيات للفرنكوفونية

شاركت عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس الفرع التونسي بالمجلس البرلماني للفرنكوفونية، آمال المؤدب، في اجتماعات شبكة البرلمانيات التابعة لـلمجلس البرلماني للفرنكوفونية، التي انعقدت من 22 إلى 24 أفريل 2026 بمدينة ياموسوكرو بالكوت ديفوار.وقدّمت المؤدب مداخلتين استعرضت خلالهما المقاربة التونسية في دعم حقوق المرأة وتعزيز مقوّمات السلم والاستقرار، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.وتطرّقت في المداخلة الأولى الى مسار تطوّر الإطار التشريعي لحقوق المرأة في تونس، مبرزةً ما تحقّق منذ الاستقلال من مكاسب نوعية، من أهمها مجلة الأحوال الشخصية التي أحدثت نقلة تاريخية في ضمان حقوق المرأة. وأشارت إلى تدعيم هذه المنظومة بتعديلات متلاحقة وبمقتضيات دستورية كرّست مبدأ المساواة والتصدّي لكافة أشكال التمييز والعنف.كما تطرّقت إلى أبرز التشريعات الحديثة، من بينها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إضافة إلى جملة الإصلاحات الرّامية إلى دعم المرأة العاملة والريفية وتعزيز الحماية الاجتماعية. وشدّدت على أنّ التحدّي الأساسي يكمن في ضمان النّفاذ الفعلي لهذه الحقوق وترجمتها إلى واقع ملموس، رغم أهمية هذا الرّصيد القانوني.وقدّمت آمال المؤدب في مداخلتها الثانية، رؤية تونسية عملية ترتكز على الانتقال من منطق المبادئ إلى منطق الفعل، مؤكّدة أن السلام ليس شعارًا بل هو خيار سياسي يستوجب سياسات عمومية ناجعة وآليات تنفيذ دقيقة.وعرضت في هذا الصدد جملة من التوصيات الهيكلية، تمحورت أساسًا حول إرساء تشريعات استباقية تقي من الأزمات وتعزز التماسك الاجتماعي، وحول تكريس الدور الفعلي للمرأة في دوائر القرار، واعتماد مقاربة عند اعداد الميزانيات تدعم الاستقرار والتنمية العادلة.كما شملت التوصيات تثمين دور التربية والتعليم في نشر ثقافة المواطنة والحوار، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية عبر آليات تدخل ووساطة ناجعة، وتيسير تنقل الأشخاص والكفاءات داخل الفضاء الفرنكوفوني، فضلًا عن إرساء منظومات فعالة للمساءلة والتقييم لضمان نجاعة السياسات العمومية.وأكّدت في الختام أنّ التجربة التونسية تُبرز أنّ الاستقرار ليس وضعا ثابتًا، بل هو مسار متواصل يقوم على الإدماج والحوار ومعالجة الاختلالات في الوقت المناسب. ودعت إلى ترجمة مخرجات هذه الاجتماعات إلى مبادرات عملية ذات أثر مباشر على واقع الشعوب.ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز العمل البرلماني المشترك داخل الفضاء الفرنكوفوني، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والسلم المستدام، وفق ذات البلاغ.