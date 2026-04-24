صيانة حوالي 110 بحيرة جبلية خلال موسم 2025/2024

تم، في اطار برنامج صيانة البحيرات الجبلية، اجراء أعمال صيانة لحوالي 110 بحيرة جبلية خلال موسم 2025/2024، بالاعتماد على معايير فنية واجتماعية واقتصادية وبيئية.كما تم، في اطار برنامج خصوصي في الغرض، برمجة صيانة وتهيئة 108بحيرة جبلية بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 7 مليون دينار، بما يضمن ديمومة هذه المنشآت ويدعم سلامتها ويعزز قدرتها على الحدّ من مخاطر الفيضانات و التأقلم مع التغيرات المناخية.وتكتسي هذه المنشآت أهمية بالغة في تعبئة وتثمين الموارد المائية وتغذية الموائد المائية، إلى جانب دورها في الحماية البعيدة من الفيضانات، فضلاً عن دعم الأنشطة الفلاحية وتعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على التوازنات البيئية.وينجز برنامج صيانة البحيرات الجبلية بالتعاون بين المصالح المختصّة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتمثّلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية.وفي هذا السياق، شهدت ولاية باجة تدخلاً ميدانياً شمل تنظيف الحاجز الترابي للبحيرة الجبلية بمنطقة المنشار من معتمدية باجة الشمالية كما سيتم الانطلاق في أشغال صيانة 3 بحيرات جبلية اخرى.أمّا في ولاية بنزرت، فقد شملت التدخلات الميدانية، خاصة على مستوى معتمدية سجنان، جملة من الأشغال الرامية إلى تدعيم سلامة المنشآت المائية والرفع من نجاعتها.وقد تم في هذا الصدد تدعيم الحاجز الترابي للبحيرة الجبلية "السميرة" عبر إنجاز جدار بالحجارة والإسمنت، بالتوازي مع تهيئة المفيض بما يضمن تحسين تصريف المياه الزائدة في ظروف آمنة.كما تم إنجاز أشغال صيانة للحاجز الترابي للبحيرة الجبلية "أم جنيب"، مرفوقة بتهيئة المفيض، في إطار تدخلات اعتمدت أساسا على الإمكانيات الذاتية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، بدعم من حظائر المحافظة على المياه والتربة.وفي ولاية منوبة، تمّت صيانة 4 بحيرات جبلية، وشملت الأشغال بالخصوص تنظيف وصيانة بيت الصمام ومحيطه، وصيانة التجهيزات المائية.وشملت التدخلات، بحيرة بوجدارية بمنطقة الدريجات من معتمدية برج العامري عبر تسريح قناة التفريغ المسدودة، واستبدال الصمامات والتجهيزات المائية، إلى جانب صيانة بيت الصمام وتنظيف محيطه، وقلع الأشجار والشجيرات على مستوى الحاجز الترابي وحول المنشأة.كما شملت الأشغال بحيرة وادي القصيدة بمنطقة الملاحة من معتمدية طبربة.وفي ولاية القيروان، انطلقت أشغال صيانة 11 بحيرة جبلية، حيث يُنتظر أن تساهم هذه التدخلات في تحسين قدرة تخزين المياه وتعزيز التنمية الفلاحية بالجهة.وتندرج هذه التدخلات ضمن رؤية وزارة الفلاحة حول تعزيز صمود القطاع أمام التغيرات المناخية من خلال تعميم عمليات الصيانة الدورية، وتحديث البنية التحتية المائية، واعتماد تقنيات حديثة في إدارة الموارد المائية بما يضمن استدامتها وحسن توظيفها.وتضمنت التدخلات،من جهة اخرى، تجديد وتركيز علامات تحسيسية حول البحيرات الجبلية للتذكير بمنع السباحة وخطورة الاقتراب من الحوض المائي، حفاظًا على سلامة المواطنين.