فائض في الميزان التجاري الغذائي خلال الثلاثية الأولى من 2026

تحسن نسبة التغطية وارتفاع الصادرات





زيت الزيتون في صدارة المساهمين



تباين في أسعار التصدير



تطور أسعار التوريد



عجز الميزان التجاري العام يتعمق



سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا بقيمة 798،3 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مقابل 615،7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 139،6 بالمائة مع نهاية مارس 2026، مقارنة بـ134،8 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.كما سجلت الصادرات الغذائية زيادة بنسبة 17،9 بالمائة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13،9 بالمائة، ما ساهم في تعزيز الفائض المسجل.ويُعزى هذا الأداء الإيجابي أساسًا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 38،1 بالمائة، رغم تسجيل زيادة في واردات الحبوب بنسبة 7،7 بالمائة.على مستوى الأسعار، تراجعت أسعار تصدير زيت الزيتون بنسبة 3،6 بالمائة، والطماطم بنسبة 18،3 بالمائة، والقوارص بنسبة 6،7 بالمائة.في المقابل، سجلت أسعار تصدير منتجات الصيد البحري ارتفاعًا بنسبة 6،6 بالمائة، وكذلك التمور بنسبة 3،2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025.شهدت أسعار توريد الحبوب انخفاضًا، حيث تراجع سعر القمح الصلب بنسبة 15،6 بالمائة، والقمح اللين بنسبة 9،9 بالمائة، والذرة بنسبة 7،8 بالمائة.في المقابل، ارتفع سعر الشعير بنسبة 3،4 بالمائة، وسجل السكر زيادة لافتة بنسبة 30،4 بالمائة، بينما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1 بالمائة، والحليب ومشتقاته بنسبة 7،8 بالمائة.في المقابل، تعمق عجز الميزان التجاري الإجمالي للبلاد بنسبة 3،6 بالمائة خلال نفس الفترة، ليبلغ 5232،7 مليون دينار، مقابل 5049،5 مليون دينار إلى موفى مارس 2025.