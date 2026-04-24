مجموعة من بنغلاداش تعتزم الإستثمار في عدة قطاعات إستراتيجية في تونس

تعتزم مجموعة "Dynamic Group Bangladesh"، الإستثمار في عدة قطاعات استراتيجية في تونس، بهدف تعزيز الشراكة الإقتصادية ودعم التنمية المستديمة، وفق ما أفادت به، الجمعة، وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.وتعد المجموعة، وهي شركة قابضة تنشط فعليا على المستوى الدولي (الفلبين، ومصر، والإمارات، وكندا) في قطاعات متنوعة على غرار الطيران والشحن الجوي (وكيل تجاري عام لكل من خطوط مصر للطيران، وخطوط مصر للشحن والقاهرة للطيران والخطوط الملكية الفليبينية)، بالإضافة إلى البناء وأعمال التجريف وإدارة المشاريع والبضائع.وأكد مؤسس المجموعة ومديرها العام، سيد علي سامي، لدى استقباله أمس، الخميس، من قبل الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، جلال الطبيب، بمقر الوكالة، رغبة مجموعته في اغتنام الفرص، التي توفرها تونس للتموقع في عدد من النشاطات.من جانبه، استعرض الطبيب، المزايا التنافسية لموقع تونس الجغرافي الإستراتيجي عند التقاطع بين حوض البحر الأبيض المتوسط، أوروبا وإفريقيا، مبرزا كفاءة اليد العاملة وحداثة البنية التحتية، إضافة إلى الإطار التنظيمي المستقر والإصلاحات المعتمدة لتسهيل مناخ الأعمال.وكان اللقاء، الذي يندرج ضمن ديناميكية الدبلوماسية الإقتصادية، مجالا لتعزيز مكانة تونس كمركز للإستثمار الأجنبي والإبتكار، كما مثل، وفق ما أكدته الوكالة في بلاغ صادر عنها، محطّة هامّة في توطيد العلاقات الإقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.