التحول الرقمي في إفريقيا: توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وقمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إفريقيا

أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، الجمعة، عن توقيع إتفاقية شراكة مع قمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إفريقيا.ويشكل هذا الإتفاق، الذي يمتد على مدار خمس سنوات، خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الفاعلين في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بهدف دعم الإبتكار وتشجيع المبادرات ومرافقة تطوير الشركات الناشئة.وتعد قمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إفريقيا من أبرز التظاهرات الإفريقية في مجال تكنولوجيات المعلومات والإتصال، حيث يجمع سنويًا نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء، لمناقشة قضايا التحول الرقمي وتعزيز فرص التعاون الإقتصادي في إفريقيا.وتمثل هذه الشراكة، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، محطة هامة من أجل تعزيز التكامل بين منظومات ريادة الأعمال والتكنولوجيا ودعم الإبتكار وتشجيع المبادرات ذات القيمة المضافة، إلى جاب فتح آفاق جديدة أمام أعضاء المنظمة من حيث الشراكات والتمويل والتوسع على المستوى الإفريقي.يشار إلى أُن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قد أنشأت بين شهري مارس وأفريل 2020، وهي تمثل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين، والعاملين في المهن الحرة، إضافة إلى مختلف الهياكل المهنية في جميع القطاعات الإقتصادية على غرار الفلاحة والصناعة والتجارة والحرف والخدمات.