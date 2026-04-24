Babnet   Latest update 12:36 Tunis

الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية: وضع القائمة الأولية للناخبين من 26 الى 28 أفريل ، قبل فتح باب الاعتراض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de28d0122fd2.73721197_qihopklngmjfe.jpg>
Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 11:59
      
تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين ، ابتداء من يوم 26 أفريل إلى غاية يوم 28 أفريل 2026 ، وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية عن الدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس المزمع إجراؤها يوم 28 جوان 2026 .

وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن القائمة ستنشر بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس الكائن ب 76 شارع باب البنات القصبة - تونس ، وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


وأضافت أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 إلى غاية يوم الخميس 30 أفريل 2026، مشيرة الى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس.


كما وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328019

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
23°-12
26°-14
27°-16
26°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>