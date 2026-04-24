الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية: وضع القائمة الأولية للناخبين من 26 الى 28 أفريل ، قبل فتح باب الاعتراض

تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين ، ابتداء من يوم 26 أفريل إلى غاية يوم 28 أفريل 2026 ، وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية عن الدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس المزمع إجراؤها يوم 28 جوان 2026 .وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن القائمة ستنشر بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس الكائن ب 76 شارع باب البنات القصبة - تونس ، وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأضافت أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 إلى غاية يوم الخميس 30 أفريل 2026، مشيرة الى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس.كما وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين.