" مدينة العلوم بتونس تحتفي باليوم العالمي للأرض تحت شعار " جيل الارض ...معا نرسم مستقبلنا"

تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم السبت 25 أفريل 2026، تظاهرة كبرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأرض تحت عنوان " جيل الأرض..معا نرسم مستقبلنا "، وذلك بمشاركة واسعة من تلاميذ المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية

وتهدف هذه الاحتفالية التي تُقام بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " مكتب تونس، إلى تسليط الضوء على قدرات الشباب في مواجهة التحديات المناخية الراهنة عبر الابتكار والوعي العلمي


ويتضمن برنامج التظاهرة، التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمدرج "الخوارزمي"، مجموعة متنوعة من الأنشطة العلمية والتحسيسية، من أبرزها "فضاء الشباب" الذي سيخصص لعرض الاختراعات التكنولوجية والبيئية التي طورها تلاميذ موهوبون.


كما يشمل البرنامج تقديم " ومضات علمية " في شكل محاضرات قصيرة يؤمنها الناشئة لتبسيط مفاهيم التنوع البيولوجي وأزمة المياه والتغيرات المناخية إضافة إلى فقرات يقدمها مخترعون شباب تونسيون متوجون بجوائز دولية لاستعراض مسيراتهم وتحفيز أقرانهم على الانخراط في مجالات البحث والابتكار.

كما سيتابع الحاضرون عروضاً مسرحية وأدائية تترجم بعمق القضايا البيئية الملحة وتدعو إلى اتخاذ خطوات فعلية لحماية كوكب الأرض

وتسعى مدينة العلوم من خلال هذا الموعد السنوي إلى جعل الشباب قوة اقتراح وفعل في المجتمع، مؤكدة أن العلم يظل السلاح الأنجع لمجابهة الأزمات البيئية وتأمين مستقبل مستدام.
