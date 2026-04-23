بعد رعب "البراكاجات" الدموية.. "قمحة" في قبضة امن الزهروني

تمكن أعوان الأمن الوطني التونسي بمركز الزهروني من إيقاف عنصر إجرامي مصنف “شديد الخطورة”، يُكنّى بـ“قمحة”، وذلك إثر عملية مداهمة دقيقة ومحكمة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه كان محل أكثر من 15 منشور تفتيش لفائدة جهات قضائية وأمنية مختلفة، حيث تورط في سلسلة من الجرائم، من أبرزها:* السطو المسلح (البراكاجات) واستهداف المواطنين* استعمال العنف الشديد بواسطة أسلحة بيضاء* سلب الهواتف الجوالة والأموال تحت التهديدوقد تسببت هذه الاعتداءات في حالة من الخوف في صفوف المتساكنين، بعد تسجيل عدد من الضحايا الذين تعرضوا للسلب والعنف في أماكن مختلفة، أحيانًا في وضح النهار.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالته على القضاء.