بنزرت: استعراض أبرز الملامح والمؤشرات التنموية لمعتمدية غار الملح خلال الدورة الممتازة للمجلس المحلي

استعرضت الدورة الممتازة للمجلس المحلي بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، اليوم الخميس، أبرز الملامح التنموية ومؤشرات الاقتصادية للمنطقة، وعددا من المشاريع العمومية المنجزة والمتواصلة والمبرمجة بالمنطقة سواء منها المدرجة ضمن المخطط التنموي 2030-2026، أو بقية البرامج والآليات المخصصة من قبل الدولة، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة لولاية بنزرت بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتم التداول، بالمناسبة، حول تساؤلات ومشاغل ومطالب الحضور من أعضاء المجلس المحلي، مع إقرار ما يجب من تدابير عملية للمتابعة والتنسيق المشترك بشأن المشاغل ذات البعد المحلي والجهوي والمركزي، وتوضيح بعض المعطيات للحضور من النواب بشأن ملاحظاتهم واستفساراتهم ومطالبهم التي تعلقت خاصة بمختلف المجالات والقطاعات (الصحة والفلاحة والسياحة والبنية الاساسية والشباب والرياضة والثقافة والتربية والشؤون الاجتماعية والبيئة والاسرة، والماء الصالح للشرب والانارة العمومية والفردية، والبريد والاتصالات، والنقل)ولدى إشرافه على أشغال الجلسة، أكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، "الحرص على مواصلة العمل من أجل مزيد تفعيل التواصل الإيجابي بين كافة مكونات الدولة ومنظومة الهياكل المنتخبة، والمكونات المنظماتية والجمعياتية الهادفة، إيمانا بأهمية العمل المشترك خدمة للمواطن والصالح العام، وبالاخص التزاما بتعزيز مسار البناء والتشييد عبر تفعيل سياسة القرب والتشاركية بين جميع المجالس المنتخبة والمصالح الإدارية والفنية للدولة، ومنها المجلس المحلي بمعتمدية غار الملح".يشار إلى انّ الجلسة التأمت بحضور كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، ومعتمد غلر الملح بالنيابة رامي معمري، والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلدية غار الملح محمد الصادق الذيب، وبلدية عوسجة محمد الطاهر خليل، وعضو مجلس نواب الشعب يوسف طرشون، والنائب الأول للمجلس الوطني للجهات والاقاليم زكية المعروفي والنائب بذات المجلس قيس اللواتي، علاوة على كافة المديرين والمندوبين الجهويين ورؤساء المشاريع العمومية الجارية بالمنطقة، وثلة من ممثلي النسيجين المنظماتي والمجتمعي.جهوي