اختيار خمسة أعمال في المرحلة الأولى من مسابقة إعداد هوية "تونس عاصمة السياحة العربية 2027"

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 20:30
      
أسفرت نتائج المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027" عن اختيار خمسة (5) أعمال تأهلت إلى المرحلة النهائية، حسب ما أعلنته وزارتا السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس.

وأفادت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أن لجنة تحكيم تضم خبراء في مجالات التصميم والاتصال والسياحة تولّت تقييم الأعمال المترشحة وفق معايير فنية وإبداعية دقيقة، حيث أفضت النتائج إلى اختيار أفضل خمسة أعمال، وذلك بترتيب غير تفاضلي.


وتعود الأعمال المختارة إلى كل من إيناس ملولي ويسرى حمايدي (المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس)، وهالة تميمي (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات التصميم بالدندان)، وسليمة بن حريز ونورجنات الدخلاوي (المدرسة العليا للهندسة المعمارية والسمعي البصري والتصميم بتونس، والمدرسة العليا لفنون الملتيميديا بمنوبة)، وأسماء بن صالح (المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بصفاقس)، وياسمين الذوادي وياسمين بومعيزة (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات التصميم بالدندان).


وأضاف البلاغ أنه سيتم دعوة أصحاب الأعمال المتأهلة إلى المشاركة في "هاكاتون إبداعي" ينتظم يومي 1 و2 ماي 2026 بالمعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف، بهدف تطوير المقترحات المقدمة وصقلها بمرافقة خبراء مختصين، بما يضمن إنتاج هوية بصرية متكاملة تعكس خصوصية الوجهة التونسية وتعزز إشعاعها عربيا ودوليا.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، إثر هذا الهاكاتون، الإعلان عن الأعمال الثلاثة الفائزة التي ستحظى بجوائز مالية، إلى جانب اعتماد العمل المتوج بالمرتبة الأولى كشعار وهوية بصرية رسمية لبرنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027".
