منوبة: حجز طنين من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، اليوم الخميس، خلال عملية رقابة مشتركة مع مصالح مركز الأمن الوطني بطبربة، من حجز كمية 2 طن من مادة الفرينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات  أفادت بها الادارة الجهوية للتجارة صحفيّة "وات". 
وتأتي عمليّة الحجز بعد ثبوت تعمّد صاحب المخبزة المذكورة التفريط في كمية من الفارينة المدعمّة ببيعها لفائدة صاحب محل يتعاطي نشاط صنع الخبز التقليدي  بما يخالف تراتيب الدعم المعمول بها.
وقد تم تبعا لذلك رفع المحجوز وإعادة بيعه بمسالك التوزيع القانونية، وسيتم في مرحلة لاحقة استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بتأمين القيمة المالية للمحجوز بالخزينة العامة للدولة، كما تم تحرير المحاضر المستوجبة ضدّ المخالفين، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المتعلقة بالتزوّد بالفرينة المدعمة، وفق ذات المصدر.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الرقابية المتواصلة بالجهة للتصدّي للممارسات المخلة بتراتيب الدعم، والحرص على توجيهه نحو مستحقيه.
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
