القصرين: تقدّم أشغال تهيئة الحديقة العمومية بالشرايع -مشرق الشمس ضمن مشروع PACT

سجّل مشروع إعادة تهيئة الحديقة العمومية ببلدية الشرايع – مشرق الشمس بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، تقدماً في الإنجاز بلغت نسبته نحو 40 بالمائة، وفق ما ذكرته مديرة مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس" ((PACT جليلة بوكاري، خلال زيارة ميدانية قام بها، اليوم الخميس، فريق المشروع لمتابعة سير الأشغال والوقوف على مدى تقدمها.وتعدّ بلدية الشرايع – مشرق الشمس من بين البلديات الشريكة في مشروع PACT منذ انطلاق مرحلته الأولى سنة 2020، فيما تشهد المرحلة الثانية تنفيذ مشروع إعادة تهيئة الحديقة العمومية بالمنطقة، باعتباره من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والبيئي التي تستجيب لحاجيات السكان.وأوضحت بوكاري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع "PACT " يقوم أساسا على مقاربة تشاركية ترتكز على إشراك المواطنين والمواطنات في تحديد أولويات التنمية المحلية، مبرزة أن اختيار تهيئة الحديقة العمومية بالشرايع جاء إثر عملية تشخيص ميداني لمختلف احتياجات المتساكنين، خاصة وان بلدية الشرايع -مشرق الشمس، بإعتبارها بلدية حديثة العهد، تشكو من محدودية رصيدها العقاري، ما جعل الحديقة العمومية الخيار الأنسب لتطوير فضاء مفتوح يخدم الأهالي ويوفر متنفسا للعائلات والشباب.وينجز المشروع على جزأين، الأول قبالة مقر بلدية الشرايع- مشرق الشمس والثاني بمحاذاة المدرسة الإعدادية بالشرايع، في موقع استراتيجي يتوسط منطقة سكنية ويقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 13، بما يجعل النفاذ اليه سهلا.ويرتكز المشروع على مقاربة شاملة تجمع بين البعد الجمالي والوظيفي، باعتباره يشمل تهيئة الممرات والأرضيات وإحداث فضاءات جلوس وعروض مع العناية بالمكوّن النباتي عبر اختيار أصناف تتلاءم مع الخصائص المناخية للجهة والتغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف مختص في تنسيق الحدائق، بما يضمن استدامة الغطاء الأخضر وجودته.ويتضمن المشروع، الممول من قبل التعاون السويسري وتحت إشراف وزارة الداخلية عبر الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، تركيز منظومة إنارة جمالية لتعزيز السلامة وإبراز جمال الفضاء خلال الفترة الليلية، إلى جانب إحداث فضاء مخصّص للأطفال وركح للأنشطة الثقافية مع تركيز مظلة خشبية "برغولا" ومقاعد جديدة تستجيب لحاجيات المواطنين خاصة خلال فصل الصيف.كما سيتم قريبا إلى جانب مشروع الحديقة العمومية، تركيز منظومة ألواح شمسية فوطوفولطية بالمقر الجديد لبلدية الشرايع -مشرق الشمس، ضمن برنامج يشمل 7 بلديات من أصل 12 بلدية شريكة في مشروع PACT تمتلك مقرات بلدية، بما يسهم في التقليص من كلفة الإستهلاك الطاقي ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وفق مديرة المشروع.وبينت بوكاري أن أشغال المشروع انطلقت فعلياً إثر توقيع عقد الإنجاز خلال شهر فيفري 2025، ومن المنتظر استكمالها خلال شهر جويلية المقبل، مشيرة إلى تسجيل تقدم ملحوظ في مختلف مراحل الإنجاز، وهو ما تم ابرازه خلال جلسة عمل انتظمت، اليوم الخميس، بمقر بلدية الشرايع- مشرق الشمس، جمعت فريق مشروع PACT بمصالح البلدية، وخصصت لتقييم نسق الأشغال ومناقشة جملة من المقترحات الرامية إلى تحسين التنفيذ وتجاوز الإشكاليات المحتملة في آجال قصيرة.وتطرقت الجلسة، إلى عدة مسائل من بينها ما يتعلق بتعزيز الجوانب الأمنية داخل حضيرة الأشغال، وتكثيف التنسيق بين البلدية والمقاولة المشرفة على الإنجاز، إلى جانب مقترحات لتركيز بطاقة تعريفية للمشروع داخل الورشة تتضمن مختلف المعطيات المتعلقة بالتكلفة وآجال التنفيذ ومراحل الإنجاز.ومن جهة اخرى لقي المشروع استحسانا واسعا لدى عدد من تلامذة المدرسة الإعدادية بالشرايع والمواطنين الذين اعتبروا في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" أن تهيئة الحديقة العمومية يمثل مكسبا تنمويا وفضاء ترفيهيا طال انتظاره في ظل غياب المنتزهات والمساحات الخضراء بالمنطقة.وفي هذا السياق، عبّرت التلميذة إسلام الصالحي لصحفية "وات" عن سعادتها بالمشروع، معربة عن أملها في أن يتضمن فضاءات مزينة بالورود وكراس إضافية ونافورة مياه وربطا بشبكة الأنترنت وأن يتم استكماله في أقرب الآجال.واعتبرت التلميذة رويدة هلالي أن الحديقة العمومية تمثل المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة، مؤكدة الاهمية التى يحملها المشروع للتلاميذ والعائلات، ودعت إلى المحافظة على هذا الفضاء بعد استكماله لضمان استدامته والاستفادة منه على المدى الطويل.ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع، عند استكماله، في تحسين الإطار البيئي والحضري بالمنطقة، وتوفير فضاء عمومي مندمج يعزّز الروابط الإجتماعية ويستجيب لتطلعات المتساكنين، خاصة فئة الشباب، في ظل توجه متنام نحو إرساء تنمية محلية مستدامة قائمة على إشراك المواطن في صنع القرار.