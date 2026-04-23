في إطار الأيام الإعلامية لوزارة الدفاع: مستشارو الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية يزورون مدرسة الصحة العسكرية بباب سعدون

أدّى مستشارو الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية، اليوم الخميس، زيارة إلى مدرسة الصحة العسكرية بباب سعدون (العاصمة)، وذلك في إطار الأيام الإعلامية التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني، للتعريف بمؤسسات التعليم العالي العسكري وسبل الالتحاق بها من قبل الناجحين في مناظرة الباكالوريا.وكانت الأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة (ولاية بنزرت)، قد احتضنت أول أمس الثلاثاء، اليوم الافتتاحي لهذه المبادرة، التي تتواصل على مدى أربعة أيام، والتي شملت أيضا أمس الاربعاء مدرسة الطيران ببرج العامري (ولاية منوبة)، على أن تختم غدا بزيارة الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد (ولاية نابل).واطلع مستشارو التوجيه على شروط الترشح وطرق التسجيل عبر موقع الوزارة ومراحل إجراء المناظرات، من خلال عروض تمّ تقديمها بالمناسبة، إلى جانب نظام التكوين بالمدرسة، بما يضمن حصول المترشحين المحتملين على معلومات دقيقة ومحينة تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الجامعية بشكل أفضل.ومدرسة الصحة العسكرية بباب سعدون، هي مؤسسة تعليم عالي عسكري أسست سنة 1969 ، وتؤمن منذ سنة 2009 دروسا في الاجازة التطبيقية نظام أمد (إجازة،ماجستير، دكتوراه) في الاختصاصات شبه الطبية، وتم تغيير صبغتها سنة 2017 الى مؤسسة تعليم عالي عسكري، وسنة 2018 انطلقت في تدريس الاجازة التطبيقية في التخدير والانعاش، ليتم سنة 2023 إنشاء برنامجين جديدين يتمثلان في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة، والعلاج الطبيعي.وقال ٱمر المدرسة العقيد طبيب أنيس فنتر، إن هذه الزيارة تُعدّ ورشة عمل مشتركة تهدف إلى تعريف المشاركين بنظام التعليم والتكوين في المدرسة، مشيرا إلى أن نظام الدراسة يتراوح بين النظري والتطبيقي الميداني ويتطلب لا فقط اهتماما كبيرا بمهن الرعاية الصحية، بل كذلك القدرة على استيعاب مبادئ العقيدة العسكرية.وأفاد بأن الكلية تُوفر لطلابها بيئة معيشية منظمة ومتوازنة تُساعدهم على النجاح، ويتواصل المنهج الدراسي بها ثلاث سنوات مقسّمة إلى ستة فصول دراسية، وبعدها يتم توزيع الخريجين على مختلف المستشفيات العسكرية في أنحاء البلاد.بدوره صرح مدير التعليم العالي العسكري والبحث العلمي لوزارة الدفاع الوطني العميد سمير الخميري، بأن الوزارة ارتأت أن يطلع مستشارو الإعلام والتوجيه الجامعي على هذه المدرسة العسكرية لتتكون لديهم فكرة واضحة عنها وعن الآفاق التي تفتحها لخريجيها وكيفية الدخول اليها ومختلف الفضاءات المكونة لها.وأوضح أن المؤسسة العسكرية ترمي من خلال رؤية إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي "الجودة والامتياز" إلى استقطاب التلاميذ المتميزين الناجحين في مناظرة الباكالوريا، ليتم تكوينهم في المدرسة كتلاميذ ضباط صف ويتحصلون عند التخرج على شهادة إجازة في العلوم شبه الطبية.من جهتها، أكدت نجلاء سطمبولي، أستاذة مساعدة بالتعليم العالي العسكري، ومُدرّسة قارة بمدرسة الصحية العسكرية بباب سعدون، أن رسالة المؤسسة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التدريب والبحث العلمي والتعاون الدولي، مضيفة أن المدرسة تجري أبحاثًا تطبيقية في المجالات شبه الطبية، بما يساهم في تطوير العلوم الصحية فضلا عن استضافة الطلبة الأجانب بموجب اتفاقيات التعاون الدولي، وتنظيم دورات التعليم والتكوين المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية.يشار الى أن الأيام الإعلامية التي تنظّمها وزارة الدفاع الوطني لفائدة مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية، تختتم غدا الجمعة بزيارة الأكاديمية العسكرية فندق الجديد (ولاية نابل). وتعد هذه المبادرة الثالثة من نوعها، وتهدف إلى تمكين مستشاري التوجيه من نقل المعلومة الدّقيقة إلى التلاميذ، والمساهمة في استقطاب كفاءات شابة ذات مستوى علمي متميّز للإلتحاق بالمؤسّسات العسكرية.