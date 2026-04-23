سهرة ثانية مع براين آدامز يوم 3 ماي على ركح مسرح دقة استجابة للإقبال الجماهيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ea51735a4679.89503438_hqljgenokipfm.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 18:05
      
يحيي النجم الكندي العالمي براين آدامز حفلا فنيا ثانيا يوم 3 ماي 2026 على ركح مسرح دقة الأثري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخمسين من مهرجان دقة الدولي، وفق ما أعلنته الهيئة المديرة للمهرجان.

وجاءت إضافة هذا الحفل بعد الإقبال الكبير الذي شهده العرض الأول المبرمج يوم 2 ماي، والذي نفدت تذاكره بالكامل في وقت قياسي، في تأكيد واضح على شغف الجمهور التونسي بهذا الاسم اللامع في عالم الروك. وتسعى إدارة المهرجان من خلال هذه البرمجة الإضافية إلى تمكين أكبر عدد ممكن من محبي آدامز من حضور هذا الحدث الفني الاستثنائي، خاصة وأنها تمثل أول زيارة فنية له إلى تونس، ضمن جولة عالمية ينطلق مسارها من البلاد قبل أن تشمل عدداً من المحطات في أمريكا وأفريقيا وأوروبا.


ومن المنتظر أن يقدّم آدامز خلال الحفل باقة من أشهر أعماله التي طبعت ذاكرة أجيال، على غرار “Summer of ’69” و“Heaven” و“(Everything I Do) I Do It for You” و"Please Forgive me"، وهي أغاني ساهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية على امتداد أكثر من أربعة عقود، باع خلالها ما يفوق 100 مليون نسخة من ألبوماته حول العالم.


ولا يكتمل سحر هذا الموعد دون الإشارة إلى فرادة المكان، إذ يحتضن الحفل موقع دقة الأثري، المصنف منذ سنة 1997 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يمتد على مساحة تقارب 75 هكتارا، ويعد من أفضل المواقع الأثرية حفظا في شمال أفريقيا. وتكشف بقايا المدينة القديمة، المعروفة باسم "ثوغا"، عن تاريخ يمتد لأكثر من سبعة عشر قرنا، تعاقبت خلاله حضارات نوميدية وبونيقية ورومانية وبيزنطية، لتجعل من دقة فضاء فريدا يلتقي فيه عبق التاريخ بسحر الفن.
