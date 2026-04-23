الرابطة الاولى - الترجي الجرجيسي يفرض التعادل على الترجي الرياضي

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 17:41
      
فرض الترجي الجرجيسي التعادل على مضيفه الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-2، في المباراة المتأخرة التي جمعتهما اليوم الخميس بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

شوط أول حافل بالأهداف

شهد الشوط الأول نسقًا مرتفعًا وتبادلاً في التهديف، حيث افتتح فلوريان دانهو التسجيل لفائدة الترجي الرياضي في الدقيقة 8، قبل أن يعدل خليل القصاب النتيجة للترجي الجرجيسي في الدقيقة 41.

وسرعان ما عاد فريق باب سويقة للتقدم عبر كسيلة بوعالية في الدقيقة 44، غير أن الترجي الجرجيسي أدرك التعادل مجددًا عن طريق دافيد نيينغي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.


فرص ضائعة وتألق الحارس

في الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة رغم الفرص المتاحة، خاصة من جانب الترجي الرياضي عبر دانهو وأبوبكر دياكيتي، في ظل تألق الحارس هيكل طالب الذي قدم أداءً لافتًا بعد دخوله كبديل إثر إصابة الحارس الأساسي.

صراع الصدارة والابتعاد عن الخطر

وبهذا التعادل، رفع الترجي الرياضي رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع النادي الإفريقي، مع أفضلية فارق الأهداف، مما يزيد من حدة المنافسة على اللقب.

في المقابل، رفع الترجي الجرجيسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، معززًا حظوظه في الابتعاد عن مناطق الهبوط.

الترتيب بعد الجولة 25

* الترجي الرياضي التونسي – 55 ن
* النادي الإفريقي – 55 ن
* النادي الصفاقسي – 49 ن
* الملعب التونسي – 44 ن
* الاتحاد المنستيري – 39 ن
* النجم الساحلي – 35 ن
* النادي البنزرتي – 32 ن
* شبيبة العمران – 32 ن
* نجم المتلوي – 32 ن
* الترجي الجرجيسي – 29 ن
* مستقبل المرسى – 28 ن
* اتحاد بن قردان – 28 ن
* الأولمبي الباجي – 25 ن
* شبيبة القيروان – 24 ن
* مستقبل سليمان – 17 ن
* مستقبل قابس – 17 ن
