وزير الشباب والرياضة يكرّم أبطال النادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر بعد تألقهم العربي والإفريقي

في إطار الحرص على دعم الرياضات الفردية وايلائها اهتماما خاصا، واعترافا بالجميل لبطلات وابطال تونس الذين شرفوا الراية الوطنية في مختلف المحافل الرياضية الاقليمية والقارية والدولية، تولّى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الخميس تكريم أبطال النادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر من ولاية منوبة لما حققوه من تتويجات عربيا وافريقيا في جميع الأصناف.كما تألق النادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر وطنيا على مستوى مراكز النهوض بالرياضة كأول جمعية رياضية في تاريخ المصارعة التونسية تحقق هذا الإنجاز وتتحصل على جميع الألقاب في كل الأصناف.وأكد وزير الشباب والرياضة لدى استقباله ابطال النادي على ضرورة توفير كل الدعم المادي واللوجستي وتوفير كل التجهيزات والظروف الملائمة للجمعية الى جانب الإحاطة الطبية والنفسية الضرورية للرياضيين وتذليل كافة الصعوبات لاسيما منها المتعلقة بتنقل الرياضيين وتوفير ظروف النجاح لهم من اجل التوفيق بين الجانب الرياضي والتزاماتهم الدراسية.كما أذن الوزير خلال الجلسة بتوسعة القاعة الرياضية علي الزواوي بدوار هيشر التي لم تعد قادرة على استيعاب كل الأصناف وكذلك دعم المصارعة النسائية والترفيع في المنح والتسريع في انجاز عقود الأهداف الخاصة بالرياضيين من اجل مزيد تحفيزهم وتشجيعهم على التألق وتحقيق افضل النتائج مثمنا ما لمسه من علاقات متميزة وأجواء مريحة داخل هذه العائلة الرياضية الواحدة وما يبذله الاطارين الفني والإداري برئاسة مكرم الماكني وبقيادة المدرب حسن المستوري من جهود للاحاطة بالشبان وتأطيرهم.هذا واستمع الوزير لمشاغل كل الرياضيين والمدربين والاشكاليات التي يواجهونها حيث دعا الى برمجة عقد جلسة ثانية بمقر الوزارة تحت اشرافه مع الجامعة التونسية للمصارعة لحل جميع الإشكاليات وضمان افضل ظروف النجاح والتألق لرياضيينا.يذكر أن النادي الرياضي بدوار هيشر تأسس سنة 2014 ويضم 385 مجازا، 55 منهم ينتمون للمنتخبات الوطنية في جميع الأصناف.