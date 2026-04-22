إصــدار طابــع بريــدي بمناسبـة تنظيـم الـدورة الأربعيـن لـمعرض تونس الدولي للكتاب

يصدر البريد التونسي، غدا الخميس، طابعًا بريديًا بمناسبة إنعقاد الدورة الأربعيـن لـمعرض تـونس الدولـي للـكتاب، الـتي تنتظـم من 23أفريـل إلى 03 ماي 2026.وسيعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، الإربعاء، إبتداء من يـــــوم الخميس 23 أفريل 2026 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن إقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع: www.e-stamps.poste.tn.