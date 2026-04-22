مدينة المنستير تحتضن الدورة ال13 لايام طب العائلة يومي 1 و2 ماي 2026

تنظم الجمعية التونسيةً لطب العائلة فعاليات الدورة الثالثة عشرة لـ " أيام طب العائلة "، وذلك يومي 1 و2 ماي المقبل بالمنستير، وسط توقع مشاركة واسعة من الأطباء والخبراء في قطاع الصحة من مختلف جهات الجمهورية.واختارت الجمعية لهذه الدورة شعار " الطوارئ قبل الاستشفائية في الخطوط الأمامية " موضوعاً رئيسياً للنقاش.ويهدف هذا الملتقى العلمي إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه طبيب العائلة في التعامل مع الحالات الاستعجالية قبل وصولها إلى المستشفى، وهو ما يمثل حلقة الوصل الحيوية لضمان سلامة المرضىورفع فرص نجاتهم في الحالات الحرجة.ويتضمن برنامج التظاهرة مجموعة من المداخلات العلمية والورشات التطبيقية التي تهدف إلى تحيين المعارف الطبية حول بروتوكولات التدخل السريع و تطوير مهارات أطباء الخط الأول في إدارة الأزمات الصحية المفاجئة علاوة على تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص في منظومة العلاج الاستعجالي.وفي بلاغ صادر عنها، دعت الهيئة المنظمة كافة المهنيين في قطاع الصحة للمشاركة في هذه " الديناميكية من التميز "، مشيرة إلى أن التسجيل متاح حالياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتظاهرة.