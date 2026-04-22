شركة النقل بتونس: تدعيم العرض في اتجاه قصر المعارض بالكرم تزامنا مع معرض تونس الدولي للكتاب

أعلنت شركــة النقل بتونس، عن توفير برمجة خاصة بالدورة 40 لمعرض تونس الدول للكتاب بداية من يــوم الخميس 23 أفريل 2026 وإلى غاية يوم الأحد 03 ماي 2026 وذلك بالإضافة إلى خطوط الحافلات المنتظمة في اتجاه فضاء قصر المعارض بالكرموستخصص في هذا الإطار وفق بلاغ صادر عن الشركة، حافلة لتأمين تنقّل روّاد المعرض انطلاقا من المحطة الرئيسية للحافلات " الحبيب ثامر" من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة السابعة مساء باعتماد تسعيرة موحّدة قدرها دينارا واحدا وسيتمّ تدعيم السفرات حسب كثافة الطلب. وستكون مواعيد هذه السفرات كالتالي:/انطلاقا من محطة "الحبيب ثامر" : الساعة 09 ، الساعة 11 ، الساعة 12 و 30 دق، الساعة 16 و 30 دق ، الساعة 18 و 30 دق- انطلاقا من قصر المعارض بالكرم : الساعة 10 ، الساعة 12 ، الساعة 13 و 30 دق ، الساعة 15 و 30 دق ، الساعة 19 و 30 دق /كما سيتم توفير حافلات لتأمين سفرات خاصة لفائدة التلاميذ يوم الأحد 26 أفريل 2026 في اتجاه قصر المعارض بالكرم ذهابا على الساعة العاشرة صباحا من أمام المكتبات الجهوية بكلّ من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة وإيابا على الساعة الثانية بعد الزّوال من أمام قصر المعارض بالكرم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.بإمكان زوّار المعرض التنقل إلى فضاء المعرض عبر خطوط الحافلات التالية: والخط 28ج : الرابط بين محطة الحافلات "تونس البحرية" و بقصر المعارض بالكرمالخط 28 ث : الرابط بين "لاكانيا" و "صلامبو" مرورا بقصر المعارض بالكرمالخط 47: الرابط بين محطة الترابط " 10 ديسمبر 1948 " بأريانة و"حلق الوادي" مرورا بقصر المعارض بالكرم