افتتاح المؤتمر الدولي للبحث والابتكار لتعزيز إشعاع الجامعة التونسية ودعم التحول الرقمي

 أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد يوم الإثنين بمدينة العلوم بتونس، على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للبحث والابتكار الذي تنظّمه المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة، بحضور مديرها عماد رياض فارح، إلى جانب ثلة من الباحثين والخبراء وطلبة الدكتوراه والمهندسين من تونس ومن 15 دولة.
وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة العلمية من 21 إلى 24 أفريل الجاري، في إطار دعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والانفتاح على المحيطين الاقتصادي والمجتمعي، فضلاً عن تعزيز إشعاع الجامعة التونسية إقليمياً ودولياً.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يعكس مؤشرات إيجابية على امتلاك تونس لكفاءات ومؤسسات قادرة على تعزيز موقعها في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيات المتقدمة، مشدداً على أن رهانات التنمية باتت ترتكز بشكل متزايد على المعرفة والتميّز العلمي والتحول الرقمي والتعاون الدولي.

كما نوّه بالدور الذي تضطلع به المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة، معتبراً أنها تمثل تجربة رائدة رغم حداثة نشأتها، خاصة وأنها أول مدرسة هندسة عمومية في تونس يعتمد فيها التدريس بالكامل باللغة الإنجليزية، بما يساهم في تكوين جيل من المهندسين المنفتحين على البيئة الدولية والقادرين على مجابهة التحديات المعقدة.
ويُعدّ هذا المؤتمر مناسبة علمية هامة لتثمين إسهامات المدرسة في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز مكانتها كمركز وطني وإقليمي فاعل في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والابتكار الموجّه لخدمة التنمية المستدامة، وذلك في انسجام مع توجهات الوزارة الرامية إلى دعم التميّز والجودة والانفتاح الدولي.
