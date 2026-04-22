توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الطب بتونس وجمعية أصوات نساء لمرافقة النساء ضحايا العنف الجنسي

ـ وقعت كلية الطب بتونس، اليوم الثلاثاء بتونس، مع جمعية "أصوات نساء" اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز دور الأطباء والطبيبات في مرافقة النساء ضحايا العنف الجنسي.
ولفتت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مرافقة النساء من خلال توفير الإحاطة والدعم الصحي والنفسي، إلى جانب العمل على إرساء بيئة طبية واجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات الضحايا.
  وبيّنت أنه، باعتبار أن الحصول على رعاية طبية فورية بعد الاعتداء الجنسي يعد أمراً بالغ الأهمية للحدّ من العواقب الصحية والنفسية، فإن العنف الجنسي يُعتبر حالة طبية طارئة تستوجب تدخلاً عاجلاً ورعاية متكاملة.

 
