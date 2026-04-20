بطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات: النادي النسائي بقرطاج الى نصف النهائي
ضمن النادي النسائي بقرطاج تاهله الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على نادي كاليبي الغاني بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-24 و 25-19 و 25-16 في لقاء ربع نهائي البطولة.
وكان النادي النسائي بقرطاج قد ضمن التاهل الى الدور ربع النهائي للمسابقة اثر فوزه مساء امس الاحد على أولمبيك ديكارت الإيفواري بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها25-10 و25-12 و25-17.
وسيلاقي النادي النسائي بقرطاج في لقاء نصف النهائي البطولة الافريقية المقرر غدا الثلاثاء المتاهل من مباراة الاهلي المصري وليتو تيم الكامروني التي تدور في وقت لاحق من مساء اليوم.
