بطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات: النادي النسائي بقرطاج الى نصف النهائي

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 16:56
      
ضمن النادي النسائي بقرطاج تاهله الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على نادي كاليبي الغاني بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-24 و 25-19 و 25-16 في لقاء ربع نهائي البطولة.
وكان النادي النسائي بقرطاج قد ضمن التاهل الى الدور ربع النهائي للمسابقة اثر فوزه مساء امس الاحد على أولمبيك ديكارت الإيفواري بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها25-10 و25-12 و25-17.
وسيلاقي النادي النسائي بقرطاج في لقاء نصف النهائي البطولة الافريقية المقرر غدا الثلاثاء المتاهل من مباراة الاهلي المصري وليتو تيم الكامروني التي تدور في وقت لاحق من مساء اليوم.
