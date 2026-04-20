محافظ البنك المركزي يؤكد صمود الاقتصاد التونسي امام الصدمات الخارجية

اكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، صمود الاقتصاد التونسي أمام الصدمات الخارجية، وذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين بواشنطن.وشدد على مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة في تونس، لا سيما عبر أدوات التمويل السيادي في الأسواق الدولية، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، الاثنين.وتناولت المباحثات التي اجراها النوري مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، آفاق الاقتصاد الإقليمي والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية غير المنتجة للطاقة.وأكد النوري بالمناسبة أهمية تطوير مقاربات وأدوات مبتكرة لتعزيز صمود هذه الاقتصادات في مواجهة الصدمات الخارجية، مشدداً على ضرورة إرساء آليات ملائمة لمواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة وتمكين الدول الأكثر عرضة من التصدي للتحديات الحالية.من جهة اخرى، أبدى المستثمرون الدوليون اهتماماً ملحوظاً بآفاق الاقتصاد التونسي، مشيدين بقدرته على الصمود وبالجهود التي تبذلها السلطات، ومؤكدين استعدادهم لدعم تمويل الاقتصاد الوطني.كما تناول لقاء محافظ البنك المركزي التونسي مع نظيره الليبي ناجي محمد عيسى، سبل تعزيز التعاون الفني والمالي بين المؤسستين، خاصة في مجالات تحديث أنظمة الدفع ونظم المعلومات وتطوير حلول مشتركة تواكب التحولات المالية.وعبّر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز آليات التعاون بما يسهم في تسهيل المبادلات التجارية ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.وشكلت المشاورات التي جمعت فتحي زهيرالنوري بمحافظ البنك المركزي الجزائري، محمد الأمين لبو، مناسبة لتجديد التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الفني والمالي، مع الاتفاق على تكثيف تبادل الزيارات واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.وتندرج هذه اللقاءات في إطار توجه يرمي إلى تعميق التعاون بين البنوك المركزية في المنطقة، في ظل سياق دولي يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والمالية، وفق ذات البلاغ.