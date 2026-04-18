ارتفاع عدد تدخلات الحماية المدنية من 101.955 تدخلا سنة 2015 الى 195.871 تدخلا سنة 2025

شهد النشاط العملياتي بالديوان الوطني للحماية المدنية تطوّرا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2025 حيث ارتفع عدد التدخلات بشكل تدريجي من 101.955 تدخلا سنة 2015 الى 195.871 تدخلا سنة 2025 ما يعكس نسقا تصاعديا مستمرا رغم تسجيل تراجع ظرفي سنة 2020.وتعدّ الحماية المدنية إحدى مكوّنات قوات الأمن الداخلي التي تحتفل تونس اليوم السبت بذكرى عيدها السبعين.ويواكب هذا التطوّر، وفق إحصائيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من الديوان الوطني للحماية المدنية، ارتفاع في المعدّل اليومي للتدخلات الذي انتقل من 279 تدخلا يوميا سنة 2015 الى 537 تدخلا يوميا سنة 2025 .ويعزي هذا النمو الى عدّة عوامل من بينها تزايد الطلب على خدمات الحماية المدنية وتحسن جاهزية الوحدات الميدانية وتطوّر وسائل التدخل والتنسيق، ويبرز حجم التحديات المتنامية التي تواجهها المنظومة مقابل تعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحوادث والطوارئ.وفي هذا الجانب تشيرالإحصائيات الخاصة بالتكوين في الحماية المدنية خلال سنوات 2023 و 2024 و 2025 منحى تصاعديا واضحا في مختلف المجالات حيث ارتفع عدد المستفيدين من التكوين بمقابل من 15557 سنة 2023 إلى 20177 سنة 2024، ليصل إلى 23976 سنة 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على هذا النوع من التكوين.كما شهد مجال التدخل الأولي، وفق ذات الإحصائيات تطورا تدريجيا، حيث انتقل العدد من 10405 إلى 12668 ثم 13926، وفي مجال الإسعافات الأولية، ارتفع العدد من 5152 إلى 7509 ثم 8859، وهو ما يدل على تعزيز قدرات الأفراد في الاستجابة السريعة للحوادث، وتنامي الوعي بأهمية هذا النوع من المهارات الأساسية، ويعكس المجهودات في توسيع دائرة التكوين ونشر ثقافة الوقاية والسلامة داخل المجتمع، وفق ذات المصدر.ومن جهة أخرى، أكد الديوان في معطياته أن إحصائيات التكوين تؤكد حرصه على تطوير كفاءات إطاراته وأعوانه والتوجه نحو الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية للرفع من جاهزية ونجاعة التدخلات، حيث تم تكوين 1752 عونا وإطارا سنة 2023، وارتفع العدد إلى 2383 سنة 2024، ليبلغ 2538 سنة 2025.كما تبرز الإحصائيات المتعلقة بأنشطة التوعية والتحسيس الموجهة للعموم تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد التدخلات من 32,824 تدخلا سنة 2022 إلى 41,135 تدخلا سنة 2023، ثم واصل نسقه التصاعدي ليبلغ 48,796 تدخلا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 52,149 تدخلا سنة 2025.ويتزامن هذا الارتفاع مع تكثيف جهود التوعية والتحسيس عبر تنظيم حملات ميدانية وبرامج توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وهو ما ساهم في تعزيز الوعي بالمخاطر وترسيخ ثقافة الوقاية، بما يدعم نجاعة التدخلات الميدانية ويحد من تداعيات الحوادث.وفي هذا الإطار، يبرز دور منظومة التطوع في دعم هذه الجهود، حيث بلغ عدد المتطوعين في خدمة الحماية المدنية منذ إرساء نظام التطوع سنة 2012 حوالي 4,187 متطوعا، من بينهم 1,089 متطوعا نشيطا ومتفرغا ، يساهمون بفعالية في تنفيذ الأنشطة التحسيسية والمساندة الميدانية، بما يعزز قدرات التدخل ويكرس مقاربة تشاركية في إدارة المخاطر.وتظهر إحصائيات النشاط الوقائي خلال سنوات 2023 و 2024 و 2025 تطورا متفاوتا بين مختلف المؤشرات، مع تسجيل تحسن عام في بعض الجوانب إذ بلغ سنة 2023، عدد المشاريع المدروسة على المستوى المركزي والجهوي 1000 مشروع بالنسبة للمؤسسات الصناعية و 1318 مشروعا للمؤسسات المفتوحة للعموم، كما تم تسليم 13951 شهادة وقائية، مع إنجاز 4083 زيارة للمؤسسات الصناعية و 2713 زيارة للمؤسسات المفتوحة للعموم.وفي سنة 2024 ، تمّ تسجيل تراجع في عدد المشاريع المدروسة حيث بلغ 916 مشروعا للمؤسسات الصناعية و 1161 للمؤسسات المفتوحة للعموم، مقابل ارتفاع ملحوظ في عدد الشهائد الوقائية المسلمة التي بلغت 16441 شهادة.في المقابل، انخفض عدد الزيارات للمؤسسات الصناعية إلى 2251 زيارة بينما تقارب عدد زيارات المؤسسات المفتوحة للعموم ليصل إلى 2277 زيارة أما في سنة 2025 ، فقد عرفت المؤشرات تحسنا من جديد، حيث ارتفع عدد المشاريع المدروسة إلى 1014 مشروعا للمؤسسات الصناعية و 1445 للمؤسسات المفتوحة للعموم. كما واصل عدد الشهائد الوقائية المسلمة نسقه التصاعدي ليبلغ 17545 شهادة، وهو أعلى مستوى خلال الفترة المدروسة.وبلغ عدد الزيارات للمؤسسات الصناعية 2507 زيارات، في حين تراجع عدد زيارات المؤسسات المفتوحة للعموم إلى 1959 زيارة وبصفة عامة، تعكس هذه المعطيات تحسنا تدريجيا في عدد الشهائد الوقائية وتطورا إيجابيا في عدد المشاريع خلال سنة 2025، حسب المعطيات المقدمة من الديوان الوطني للحماية المدنية