الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز:إنقطاع التيّار الكهربائي ببعض المناطق من ولاية المهدية غدا الأحد

أعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، السبت، عن إنقطاع التيّار الكهربائي ببعض المناطق من ولاية المهدية غدا الأحد بسبب أشغال الصّيانة،وذلك من السّاعة الثامنة ونصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا.وسيشمل إنقطاع التيّار الكهربائي، وفق بلاغ صادر عن الشركة،المنطقة السياحية شارع الكرنيش ونهج رشاد خوجة.ومن بين المناطق الأخرى المعنية بانقطاع التيّار الكهربائي، مدينة المهدية تحديدا شارع 02 مارس إنطلاقا من مقر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ونهج قرطبة والمحيط المحاذي لمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وقصور الساف، طريق سلقطة إلى حدود المدرسة الإعدادية.وسيقع إرجاع التيّار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكور.