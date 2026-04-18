الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف اليوم مجانا

Publié le Samedi 18 Avril 2026 - 10:20
      
أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجانا اليوم السبت 18 أفريل 2026 الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم.
ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.
وللتذكير فإن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.

