وزير التعليم العالي يفتتح بسوسة أشغال المؤتمر الدولي الرابع للصحة والبحث والتكوين الطبّي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد الاثنين 13 أفريل 2026 بكلية الطبّ بسوسة، على افتتاح أشغال النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة والبحث والتكوين الطبّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتواصل إلى غاية 16 أفريل الجاري بمشاركة 600 خبيرا وأكاديميين وباحثين وجامعيين في المجال الصحي من أكثر من 30 دولة.وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الوزير انعقاد المؤتمر الدولي للصحة والبحث والتكوين الطبّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكلية الطبّ بسوسة لما يمثّله من أهمية من خلال مناقشة مواضيع هامة ورئيسية على غرار الطبّ الدقيق والتحدّيات الحالية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والمخاطر البيولوجية ومشاكل الصحة العمومية الحالية والأمراض المزمنة والتي من الضروري اليوم التدريب والبحث الطبي من أجلها.وأكّد أنّ المؤتمر الدولي سيكون مجالا للمشاركة وتبادل الخبرات بين مختلف الاختصاصات ما يتيح بناء شراكات واتّخاذ قرارات استراتيجية للأنظمة الصحية والتدريب الطبي، وفق بلاغ للوزارة.ويهدف المؤتمر الدولي للصحة والبحث والتكوين الطبّي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إحداث نقلة نوعية في البحث والتدريب الصحي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، ويتضمن البرنامج 18 محاضرة و9 ورشات تكوينية.وتنظّم كلية الطبّ بسوسة هذا المؤتمر الدولي تحت إشراف وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للأبحاث العلمية والحلول الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية.وحضر افتتاح المؤتمر والي سوسة، سفيان التنفوري ورئيس جامعة سوسة لطفي بلقاسم وعميد كلية الطبّ بسوسة محمد بن ذياب ورئيس المؤسسة الدولية للأبحاث العلمية والحلول الصحية عدنان حماد وسامي إطارات الوزارة.