جامعة كرة القدم تقر عقوبة الايقاف لمدة أربع جولات في حق اي حكم يرتكب أخطاء فنية

صادق المكتب الجامعي لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على جملة من المقترحات المقدمة من الإدارة الوطنية للتحكيم.وأشارت الجامعة في بلاغها الى اقرار عقوبة الإيقاف لمدة أربع جولات كاملة ضد كل حكم يرتكب أخطاء فنية وذلك عوضا عن نظام الإيقاف الزمني (شهر) المعمول به سابقا.واضافت انه تمت التوصية بإيقاف أي حكم يرتكب خطأً مؤثرا يساهم بشكل مباشر في تغيير نتيجة المباراة إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي مع تفويض الإدارة الوطنية للتحكيم لاتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بخصوص الملفات المعروضة.ومن جهة اخرى، تم تقديم واستعراض إحصائيات دقيقة تبرز مردود التحكيم باستخدام تقنية الفار.