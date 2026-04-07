Babnet

النادي الافريقي : لجنة الاستئناف تؤيد قرار الرابطة الوطنية برفض اعتراض النادي البنزرتي واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d56570511e18.62016963_hfnmkqjgelpio.jpg>
Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 21:11
      
اعلن النادي الافريقي مساء اليوم الثلاثاء ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت تاييد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القاضي برفض الاعتراض المقدم من النادي البنزرتي ضد اللاعب ايمن الحرزي واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان.
وكان النادي البنزرتي تقدم باعتراض على مشاركة ايمن الحرزي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في اطار الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والذي انتهى بفوز النادي الافريقي (1-0).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327036

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet26°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
28°-14
28°-16
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>