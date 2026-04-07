النادي الافريقي : لجنة الاستئناف تؤيد قرار الرابطة الوطنية برفض اعتراض النادي البنزرتي واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان

اعلن النادي الافريقي مساء اليوم الثلاثاء ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت تاييد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القاضي برفض الاعتراض المقدم من النادي البنزرتي ضد اللاعب ايمن الحرزي واقرار النتيجة الحاصلة على الميدان.

وكان النادي البنزرتي تقدم باعتراض على مشاركة ايمن الحرزي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في اطار الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والذي انتهى بفوز النادي الافريقي (1-0).