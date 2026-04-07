Babnet   Latest update 19:10 Tunis

قمة العباقرة الدولية 2026 باسطنبول: التلميذ التونسي إياد بوريّو يفوز بالمرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d53b6dbb0033.18541613_pkoinejqlgmfh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 18:12 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تحصل التلميذ إياد بوريّو بابتدائية تبرسق من ولاية باجة على المرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني ضمن قمة العباقرة الدولية 2026 بإسطنبول بتركيا، وفق ما أعلنته وزارة التربية.

وتفوق إياد بوريّو ذو ال 8 سنوات، والتلميذ بالسنة الثالثة بالمدرسة الابتدائية باب الجبلي بتبرسق، على عدد كبير من المشاركين في البطولة العالمية للحساب الذهني التي انتظمت يوم 2 أفريل، بإشراف خبراء في الحساب الذهني ومشاركة أطفال وشباب من مختلف دول العالم.


وتشمل مسابقات الحساب الذهني عدة مستويات وتعتمد على سرعة البديهة لحل عدد كبير من العمليات الحسابية في وقت قصير جدا وبدون آلة حاسبة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327032

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
28°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>