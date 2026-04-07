قمة العباقرة الدولية 2026 باسطنبول: التلميذ التونسي إياد بوريّو يفوز بالمرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني

تحصل التلميذ إياد بوريّو بابتدائية تبرسق من ولاية باجة على المرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني ضمن قمة العباقرة الدولية 2026 بإسطنبول بتركيا، وفق ما أعلنته وزارة التربية.وتفوق إياد بوريّو ذو ال 8 سنوات، والتلميذ بالسنة الثالثة بالمدرسة الابتدائية باب الجبلي بتبرسق، على عدد كبير من المشاركين في البطولة العالمية للحساب الذهني التي انتظمت يوم 2 أفريل، بإشراف خبراء في الحساب الذهني ومشاركة أطفال وشباب من مختلف دول العالم.وتشمل مسابقات الحساب الذهني عدة مستويات وتعتمد على سرعة البديهة لحل عدد كبير من العمليات الحسابية في وقت قصير جدا وبدون آلة حاسبة.