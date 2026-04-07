بطولة النخبة لكرة اليد: الترجي يحسم الكلاسيكو ويتقاسم الصدارة مع الإفريقي
حقق الترجي الرياضي التونسي فوزاً مهماً على حساب النجم الساحلي بنتيجة 33-25، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بقاعة حمام سوسة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.
انتصار يضع الترجي في الصدارةومكّن هذا الفوز فريق الترجي من الارتقاء إلى صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، مناصفة مع النادي الإفريقي، في صراع متواصل على لقب البطولة.
نتائج الجولة السابعةشهدت الجولة السابعة تسجيل النتائج التالية:
* نادي كرة اليد بجمال – النادي الإفريقي: 31-44
* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين: 30-30
* النجم الساحلي – الترجي الرياضي: 25-33
الترتيب بعد الجولة السابعةجاء ترتيب الفرق على النحو التالي:
* الترجي الرياضي: 25 نقطة
* النادي الإفريقي: 25 نقطة
* النجم الساحلي: 15 نقطة
* نادي ساقية الزيت: 13 نقطة
* نادي كرة اليد بجمال: 11 نقطة
* سبورتينغ المكنين: 8 نقاط
