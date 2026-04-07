جندوبة: متابعة الوضع التنموي بمعتمدية بلطة بوعوان والمطالبة بصيانة عاجلة للطرقات وفك العزلة عن التجمعات السكنية

 طالب أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية بلطة بوعوان التابعة لولاية جندوبة خلال جلسة التأمت، اليوم الثلاثاء، بمقر بلدية المكان وخصّصت لمتابعة الوضع التنموي بالمعتمدية، باستعجال صيانة الطرقات وفك عزلة المواطنين، وتوفير ضمانات الولوج الى التجمعات السكنية التي أضحت تعاني عزلة واضحة خاصة اثر التقلبات المناخية الاخيرة وما خلفته من انزلاقات أرضية وحفرعمّقت معاناة المواطنين.

وطالبوا بالخصوص بتهيئة طريق عبد الجبار وطريق بولعابة، والطريق الجهوية عدد 53 والمسالك المتفرعة عنها باتجاه عمادة الشواولة الرابطة بين بوسالم وبني مطير، والطريق الرابطة بين مدينة بوسالم وقرية بلطة، والطريق المؤدية عبرها الى طبرقة المعروفة بطريق 7 مشايخ، والطريق المؤدية الى قرية بوعوان والمسالك المتفرعة عنها، وطريق السمران وطريق جربنة.


وشملت لائحة المطالب والمقترحات، المستعرضة خلال الجلسة، التي أشرف عليها والي جندوبة الطيّب الدريدي، وواكبها ممثلو الهياكل العمومية المحلية والجهوية، توفير الخدمات وتطوير المتوفر منها، كما تطرّق الحاضرون إلى إشكالية الانقطاع المتواتر للماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف، وحاجة عشرات التجمعات السكنية الى الربط بشبكة مياه الشرب بعمادة الشواولة والعواوضة وعبد الجبار وبولعابة وغيرها.
وأثار عدد من المتدخلين حاجة المستوصفات والمؤسسات التربوية الى الصيانة وإلى تعزيزها بالموارد البشرية، وحاجة عدد من المناطق الى معالجة ضعف شبكة الهاتف الجوال، وضعف تدفق الانترنيت أو غيابها خاصة في المؤسسات التربوية، لافتين إلى ضرورة توفير مراكز شبابية وثقافية وملاعب رياضية تقي الأطفال والشباب من الآفات الاجتماعية وتبرز طاقاتهم وتصقل إبداعاتهم.

من جانبهم، أكّد ممثلو الهياكل العمومية المحلية والجهوية، أنّ بعض النقاط والنقائص المثارة اليوم محل متابعة،  ويرتبط بعضها بإجراءات إدارية بالتنسيق مع بعض الاطراف المتدخلة، متعهدين كلّ في ما مجاله بالعمل على تحسين عدد من الطرقات والمسالك، والتسريع في بعض مشاريع مياه الشرب القائمة، وصيانة بعض المؤسسات التي تم التعرض اليها في انتظار المصادقة على المخطط التنموي    2026-2030، وتوفير الاعتمادات لعدد من المشاريع والمقترحات التي يطالب بها المواطنون بهدف تقريب الخدمات منهم وتحسين ظروف عيشهم.
وتأتي هذه الجلسة، والي الجهة، في إطار متابعة الوضع التنموي بمختلف معتمديات الولاية، واطلاع المواطنين على المشاريع الرامية الى تقريب الخدمات والاستمتاع إلى مشاغلهم، على ان تعتمد مخرجاتها على ترتيب الاولويات.
