ثقافة: جلسة عمل حول سير عدد من المؤسسات و المنشآت العمومية

تمّ التطرّق، خلال جلسة عمل اشرفت عليها يوم الخميس وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، الى مساهمة مختلف الأطراف في إنجاح تظاهرة شهر التراث، المزمع تنظيمها من 18 أفريل إلى 18 ماي 2026، من خلال ضبط البرامج والأنشطة المقترحة وتعزيز التنسيق بين الهياكل المتدخّلة، بما من شأنه أن يضمن حسن سير هذه التظاهرة الوطنية وإبراز ثراء المخزون الثقافي والتراثيوخصصت جلسة العمل،وفق بلاغ لوزارة الثقافة، لمتابعة سير عمل المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإدارية واستعراض واقعها والوقوف على أبرز الإشكاليات والتحديات التي تعترضها، وذلك في إطار الحرص على مزيد تحسين الحوكمة وتعزيز نجاعة التصرّف داخل هذه الهياكلوتناول الاجتماع جملة من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عمل هذه المؤسسات، خاصة منها الجوانب القانونية والإدارية واللوجيستية، حيث تمّ الاستماع إلى مختلف المقترحات الكفيلة بتجاوزها وتحسين ظروف العمل، بما يضمن تطوير الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدّمةو شدّدت الوزيرة على أهمية وضع خطط عمل واضحة وقابلة للتنفيذ، تضمن الارتقاء بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وتحقيق الأهداف المرسومة، بما يكرّس دور الثقافة كرافد أساسي من روافد التنمية الشاملةوأكّدت الصرارفي على ضرورة تجاوز مختلف الإشكاليات القانونية والإدارية واللوجيستية التي من شأنها أن تعيق حسن سير عمل المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإداريةودعت إلى مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد مقاربات جديدة في التسيير ترتكز على النجاعة والابتكار