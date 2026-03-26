حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن غياب اللاعبين حنبعل المجبري ويان فاليري عن التربص الحالي للمنتخب الوطني التونسي الجاري بكندا.
وأوردت الجامعة على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على شبكة التوتاصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الخميس أنّ غياب حنبعل المجبري ويان فاليري جاء بسبب الاصابة.
يذكر أنّ المنتخب التونسي دخل في تربص تحضيري بكندا من 23 الى 31 مارس الجاري، ستتخلله مباراتان وديتان أمام كل من منتخب هايتي يوم الأحد 29 مارس والمنتخب الكندي يوم الأربعاء 1 أفريل القادم وذلك ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة من 11 جوان الى غاية 19 جويلية القادمين بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
