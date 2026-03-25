المدخرات من العملة الأجنبية تعادل 106 أيام توريد إلى غاية 25 مارس
تطوّرت مدخرات تونس من العملة الأجنبية لتتجاوز 25,1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد إلى حدود 25 مارس، مقابل 22,9 مليار دينار (100 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق مؤشرات نقدية ومالية صادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويُعزى هذا التحسّن أساساً إلى ارتفاع عائدات العمل بالخارج بنسبة 6% لتبلغ نحو 1,9 مليار دينار، إضافة إلى زيادة العائدات السياحية بنسبة 4,7% لتصل إلى 1,3 مليار دينار إلى حدود 20 مارس، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
كما أظهرت المعطيات ذاتها نمو إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 33%، حيث ارتفعت من 2,8 مليار دينار في 25 مارس 2025 إلى 3,8 مليار دينار حالياً.
في المقابل، سجّل إجمالي حجم إعادة التمويل تراجعاً بنسبة 19,5% ليبلغ حوالي 10,9 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
