Babnet   Latest update 21:08 Tunis

المدخرات من العملة الأجنبية تعادل 106 أيام توريد إلى غاية 25 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e07277f402e51.30371665_nefqlkimjphgo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 21:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تطوّرت مدخرات تونس من العملة الأجنبية لتتجاوز 25,1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد إلى حدود 25 مارس، مقابل 22,9 مليار دينار (100 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق مؤشرات نقدية ومالية صادرة عن البنك المركزي التونسي.

ويُعزى هذا التحسّن أساساً إلى ارتفاع عائدات العمل بالخارج بنسبة 6% لتبلغ نحو 1,9 مليار دينار، إضافة إلى زيادة العائدات السياحية بنسبة 4,7% لتصل إلى 1,3 مليار دينار إلى حدود 20 مارس، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.


كما أظهرت المعطيات ذاتها نمو إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 33%، حيث ارتفعت من 2,8 مليار دينار في 25 مارس 2025 إلى 3,8 مليار دينار حالياً.


في المقابل، سجّل إجمالي حجم إعادة التمويل تراجعاً بنسبة 19,5% ليبلغ حوالي 10,9 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326164

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
15°-8
16°-6
16°-9
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>