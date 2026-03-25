انطلاق مسابقات الجولة الثانية للبطولة الوطنية للاشرعة بالميناء الترفيهي ياسمين الحمامات

أعطيت بعد ظهر اليوم إشارة انطلاق الجولة الثانية للبطولة الوطنية للاشرعة بمشاركة 92 متسابقا ومتسابقة في اختصاصات التفاؤل (الزوارق الصغيرة) و الزوارق الشراعية المتوسطية (ليزر) واللوحات الشراعية صنف الاكويفويد (اللوحات الشراعية التي تطفو فوق الماء) يمثلون 11 ناديا للرياضات البحرية الشراعية من مختلف جهات الجمهورية.

وأشار رئيس الجامعة التونسية للاشرعة قيس خضيرة في تصريح ل "وات" بالمناسبة الى ان هذه الجولة الثانية للبطولة الوطنية التي ستتواصل على امتداد أربعة أيام تكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة لمسار التتويج ببطولة تونس التي تتم على 4 جولات أولها درات بسيدي بوسعيد والثانية بياسمين الحمامات والجولة الثالثة التي ستنظم في شهر جوان المقبل والرابعة في شهر اوت القادم وكذلك بالنسبة لاستعدادات عناصر المنتخب الوطني ريان البريكي وفريدة ستهم وامير القابسي الذين سيشاركون من 2 الى 10 افريل القادم في بطولة العالم للاشرعة بازمير بتركيا.

وأوضح بخصوص المسابقات الدولية ان متسابقين اثنين شاب وفتاة (ريان البريكي وفريدة ستهم) من عناصر المنتخب الوطني قد ترشحا للألعاب الأولمبية للشبان والتي ستنتظم في شهر سبتمبر القادم بداكار بالسينغال.

وذكر بالمناسبة ان الجامعة الوطنية للاشرعة تضم اليوم 11 ناديا بحري في اختصاص الاشرعة مبرزا ان الهيئة الجديدة تعمل بنسق حثيث على إتمام ملفات 4 نواد جديدة لتعزز شبكة نوادي الاشرعة وتساهم في مزيد نشر رياضة الاشرعة البحرية والترفيع في قاعدة المجازين التي تصل اليوم الى نحو 140 مجاز وبلوغ هدف 200 مجاز.

وأشار مدرب المنتخب الوطني للالواح الشراعية حافظ جراد من جهته الى الجولة الثانية تكتسي أهمية على المستوى الوطني لتحديد الابطال بعد اكتمال جولات البطولة وعلى مستوى برنامج تحضيرات العناصر الوطنية التي تستعد للمشاركة في الألعاب المتوسطية في شهر اوت القادم بايطاليا مبرزا ان العناصر الوطنية ميراس صمودة وادريس يعقوب سيشاركان في مسابقات صنف الاكويفويد (اللوحات الشراعية التي تطفو فوق الماء) بالنسبة للذكور و سيرين محجوب وسيرين الشايب بالنسبة للإناث بالإضافة الى حمدي سليماني وبلقيس محجوب صنف الليزر (الزوارق الشراعية المتوسطة) ذكور واناث.
