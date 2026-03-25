Babnet   Latest update 21:08 Tunis

سفيرة تونس بفنلندا تبحث مع نائب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية الفنلندية، مجالات التعاون الثنائي وأفاقه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c42f39e12fb0.31936924_mkqegnioflphj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 20:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
عقدت سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيهة حجاجي، أمس الثلاثاء، لقاء عمل مع مدير الشؤون القانونية ونائب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية الفنلندية "يوها رايني".

وتناول اللقاء الاستحقاقات الثنائية القادمة وبرنامج تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون الثنائي والجهود المبذولة من الجانبين التونسي والفنلندي لمزيد دعمها وتوسيع آفاقها، لا سيما في قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة، وفق ما ورد، اليوم الاربعاء، على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.


كما مثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية العمل متعدد الأطراف وما يستوجبه من تظافر للجهود من أجل إصلاح المنظومة الأممية وإرساء نظام عالمي قوامه احترام القانون الدولي والتضامن وتحقيق التنمية العادلة للشعوب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326160

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
15°-8
16°-6
16°-9
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>