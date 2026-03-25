سفيرة تونس بفنلندا تبحث مع نائب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية الفنلندية، مجالات التعاون الثنائي وأفاقه

عقدت سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا نبيهة حجاجي، أمس الثلاثاء، لقاء عمل مع مدير الشؤون القانونية ونائب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية الفنلندية "يوها رايني".وتناول اللقاء الاستحقاقات الثنائية القادمة وبرنامج تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون الثنائي والجهود المبذولة من الجانبين التونسي والفنلندي لمزيد دعمها وتوسيع آفاقها، لا سيما في قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة، وفق ما ورد، اليوم الاربعاء، على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.كما مثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية العمل متعدد الأطراف وما يستوجبه من تظافر للجهود من أجل إصلاح المنظومة الأممية وإرساء نظام عالمي قوامه احترام القانون الدولي والتضامن وتحقيق التنمية العادلة للشعوب.