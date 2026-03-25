Babnet   Latest update 19:54 Tunis

مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي "دورة 2021"، محور اجتماع وزير التعليم العالي برؤساء اللّجان الخاصة بالمناظرة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg>
Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 19:50
      
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الأربعاء على اجتماع برؤساء اللّجان الخاصة بمناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي، خصّص لتدارس مختلف مراحل سير مناظرة الانتداب والترقية إلى رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي "الدورة 2021" والوقوف على طرق ووسائل احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها.
وتطرق الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، إلى سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض اللّجان الخاصة بمناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي أثناء أداء مهامها.
وأكّد وزير التعليم العالي ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والعمل على توحيد المعايير المعتمدة في تقييم المترشحين بين اللّجان وداخل اللّجنة الواحدة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

كما شدّد على ضرورة احترام الآجال المحدّدة للإعلان عن النتائج، مبرزا أهمية التواصل الفعّال بين مختلف الأطراف المتدخلة، والعمل مستقبلا على تطوير آليات الانتداب بما يستجيب لمتطلبات جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعا بلعيد جميع رؤساء اللّجان إلى مضاعفة الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يخدم مصلحة الجامعة التونسية ويعزّز إشعاعها العلمي، حسب ذات البلاغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326158

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
14°-7
17°-7
16°-7
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>