مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي "دورة 2021"، محور اجتماع وزير التعليم العالي برؤساء اللّجان الخاصة بالمناظرة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الأربعاء على اجتماع برؤساء اللّجان الخاصة بمناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي، خصّص لتدارس مختلف مراحل سير مناظرة الانتداب والترقية إلى رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي "الدورة 2021" والوقوف على طرق ووسائل احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها.وتطرق الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، إلى سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض اللّجان الخاصة بمناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي أثناء أداء مهامها.وأكّد وزير التعليم العالي ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد والعمل على توحيد المعايير المعتمدة في تقييم المترشحين بين اللّجان وداخل اللّجنة الواحدة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.كما شدّد على ضرورة احترام الآجال المحدّدة للإعلان عن النتائج، مبرزا أهمية التواصل الفعّال بين مختلف الأطراف المتدخلة، والعمل مستقبلا على تطوير آليات الانتداب بما يستجيب لمتطلبات جودة التعليم العالي والبحث العلمي.ودعا بلعيد جميع رؤساء اللّجان إلى مضاعفة الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يخدم مصلحة الجامعة التونسية ويعزّز إشعاعها العلمي، حسب ذات البلاغ.