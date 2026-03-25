"الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق للسابع والعشرين من شهر مارس، أعلن فضاء التياترو عن إنتاج مسرحي جديد حمل عنوان "الإنسان الرابع" سيقدم للجمهور في سلسلة عروض أولى أيام 27 و28 و29 مارس الحالي.هذه المسرحية هي عمل جديد هي من كتابة وتصور وإخراج الفنان القدير توفيق الجبالي الذي يسجل بالمناسبة عودته على الركح من جديد بعد غياب سنوات خصصها للإخراج ولتأطير المسرحيين الشبان.وعلاوة على الفنان توفيق الجبالي تجمع هذه المسرحية، أمينة البديري وسليمة العياري وأروى الرحالي والهادي هلال والمهدي الكامل وسرور الجبالي.وبحسب ما جاء في ورقة تقديمية لهذا العمل الجديد، فإن مسرحية "الإنسان الرابع" تقدم "رباعية ظرفية لقصص من وحي حاملات لحقائب اليد، يتخللها راوٍ غير مرغوب فيه وممثل وسيط متخل عن سيادته ثم إنسان رابع لم يعلن بعد عن هويته"، يمكن لجمهور الفن الرابع اكتشاف حكايته من خلال سلسلة العروض التي تنتظم موفى الأسبوع الحالي بداية من السابعة والنصف مساء (يومي الجمعة والسبت) ويوم الأحد 29 مارس بداية من الخامسة مساء وذلك بفضاء التياترو بالعاصمة.