توننداكس يتراجع للحصّة الثانية على التوالي الإربعاء

تراجع المؤشر المرجعي لبورصة تونس "توننداكس"، وللحصّة الثانية على التوالي، بنسبة 0،17 بالمائة، وبلغ مستوى 15512،32 نقطة، في ما قدّر حجم المعاملات ب14،5 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".وعاد أفضل أداء لسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، وزادت قيمته، بنسبة 5،9 بالمائة، وأقفل عند مستوى 3،420 دينار. وبلغت المبادلات على السهم 405 آلاف دينار.وتطوّر سهم الصناعات الكيميائية لللفليور، بنسبة 5،3 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 93،800 دينار. وتمكن السهم من الاستحواذ على معاملات بحجم 364 ألف دينار.وفقد سهم البنك التونسي، في المقابل، 5،9 بالمائة من قيمته، وأقفل سعره عند مستوى 7،200 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 946 ألف دينار.وتقهقر سعر يونيماد من جهته، بنسبة 2،5 بالمائة، وبلغ مستوى 8،600 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم ب302 ألف دينار.واستحوذ سهم التونسية للبلور على القسط الأكبر من المعاملات، في حدود 1،9 مليون دينار، وأقفل السهم عند سعر 16،520 دينار بعد أن فقد 1،9 بالمائة من قيمته.