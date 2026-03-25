تونس تحتضن مؤتمر "فيتا2026" بمشاركة دولية واسعة لتعزيز الاستثمار والتجارة في إفريقيا

تستضيف تونس يومي 28 و29 أفريل 2026 فعاليات الدورة التاسعة من المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، فيتا 2026" ، بمشاركة أكثر من ألف ضيف من نحو 60 دولة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الاعمال الافريقي، أنيس الجزيري.وأوضح الجزيري، خلال ندوة صحفية انعقدت الأربعاء بالعاصمة، أن هذا الحدث يُنظم تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وبالشراكة مع عدد من الوزارات، من بينها وزارات الشؤون الخارجية والصناعة والتجارة والاقتصاد.وأكد المنظمون أن دورة 2026 ستشهد مشاركة رفيعة المستوى تضم مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية ومستثمرين وممثلي منظمات الأعمال إلى جانب خبراء من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا. كما ستكون كندا ضيف شرف دولي، وغينيا ضيف شرف إفريقي.وسيتيح المؤتمر فرصا مهمة لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية لاكتشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استثمارية والاطلاع على مشاريع كبرى ذات جدوى اقتصادية عالية، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف.ويتضمن برنامج التظاهرة نحو 30 جلسة من بينها 7 حلقات نقاش رفيعة المستوى و9 فعاليات موازية و7 ورشات عمل.كما سيشهد الحدث حضور عدد من المؤسسات المالية الدولية، على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.ومن المنتظر كذلك عرض مشاريع كبرى، من بينها مشروع "سيماندو" في غينيا، ومشروع توسعة مدينة كينشاسا، إلى جانب تقديم فرص الاستثمار في عدة دول إفريقية مثل مدغشقر ونيجيريا وبوركينا فاسو والبنين.وفي السياق ذاته، أشارت الأمينة العامة لمجلس الاعمال، نادية يعيش، إلى مشاركة وفد صيني هام، حيث سيتم عرض حلول مبتكرة في مجال الطاقة موجهة للقارة الإفريقية.ويُرتقب أن يشكل مؤتمر "فيتا 2026" منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي والدولي، ودعم مسار التنمية المستدامة في القارة.