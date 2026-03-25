توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام

نظّمت الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اليوم الأربعاء، يوما تحسيسيا إعلاميا لفائدة مربي المجترات الصغرى في معتمدية حامة الجريد حول الاستعداد لموسم سفاد (تكاثر) الأغنام، من خلال تعريفهم بطرق تحضير الإناث والفحول واختيار الأعلاف الملائمة لموسم تكاثر القطيع للمحافظة عليه وتنميته.

وبيّنت  مفيدة رجايبي،تقني رئيس بالمندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، أن هذا اليوم الإعلامي يأتي ضمن سلسلة من الأيام التحسيسية في مختلف معتمديات الجهة تجمع الفنيين المختصين بمربي الماشية، في إطار الاستعداد الجيد لحسن تسيير القطيع ومتابعته وتحضيره بشكل جيد لضمان انتاج وافر لخرفان في صحة جيدة عبر متابعة موسم التناسل، وتوفير أعلاف ذات قيمة غذائية بما يساهم في ارتفاع نسبة التكاثر لدى القطيع.

وبيّنت أن النصائح المقدمة للمربين تساهم بشكل خاص في تنمية حجم القطيع والمحافظة عليه وتحضير قطعان في صحة جيدة لعيد الأضحى لسنة 2027 للرفع من حجم العرض وبتكلفة أقل للمستهلك.
من جهته،لفت الطبيب البيطري بدائرة الإنتاج الحيواني المكلف بدائرة دقاش وحامة الجريد، الطيب خلايفي، أن حسن تحضير موسم السفاد للأغنام والماعز يعطي نتائج طيبة، ويفضي إلى الرفع من مردودية إنتاج القطيع باتباع جملة من الإجراءات من ناحية التغذية الجيدة والمتابعة الصحية للقطيع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تواصل تنفيذ الحملة الجهوية لتلقيح المجترات الصغرى ضد مختلف الأمراض المنقولة على غرار الحمة القلاعية والجدري وطاعون المجترات الصغرى.
وأضاف أن الحالة الصحية لقطيع الجهة تعتبر مستقرة بفضل هذه الحملات وبفضل تجاوب المربين معها واقبالهم على تلقيح مواشيهم، ناصحا بعدم إدخال رؤوس مجهولة المصدر والحفاظ على التغذية السليمة والمتابعة الصحية.
