باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء

- تميزت احتفالات ولاية باجة باليوم الوطنى للاقتصاد في الماء، التي أقيمت اليوم الاربعاء بالمركب الثقافي تحت شعار "الماء والمساواة في النوع الاجتماعي"، بعرض تجارب ناجحة في الاقتصاد في الماء بالقطاع الفلاحي تحت عنوان "الفلاحة ذكاء مش تبذير ماء".
وتم بهذه المناسبة التى اشرف عليها والي الجهة احمد بن خراط، عرض تجربة منظومة الري الذكي للمركز الجهوى للبحوث في الزراعات الكبرى ومنظومة الري الذكي للمعهد الوطنى للزراعات الكبرى ببوسالم وتجربة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي في مجال الاقتصاد في الماء وتجربة مجمع التنمية لمياه الشرب في حسن التصرف في الماء بقبلاط إضافة الى عرض تجربة فلاح بنفزة تميز في مجال الاقتصاد في الماء وعرض تطبيقات عبر الانترنات للتحكم في مياه الري وحسن قياسها حسب فترات الموسم الفلاحي ونمو النباتات.
وتضمنت فعاليات اليوم التحسيسي احتفالا باليوم الوطنى للاقتصاد في الماء الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق ليوم 22 مارس من كل سنة، عروضا للمندوبية الجهوية للفلاحة ولاقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء تعلقت خاصة بالتشجيعات المالية للدولة للاستثمارات المرتبطة باستغلال المياه ووضعية التزود بالماء التي فاقت ال98 بالمائة بارياف ولاية باجة أواخر سنة 2025 بالاضافة الى عرض تقدم تجهيز محطات ضح الماء الصالح للشراب بالطاقة الشمسية، عرض عينات من معدات الاقتصاد في الماء.

كما تم بالمناسبة تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والموسيقية والرياضية لمؤسسات تربوية وشبابية وثقافية حول الماء مع توزيع جوائز للتلاميذ المشاركين في مسابقات حول الاقتصاد في الماء نظمها مؤخرا إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وجوائز لعدد من الفاعلين في مجال الاقتصاد في الماء.
