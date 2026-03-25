Babnet

الجمعية الوطنية للنهوض بالنقل والنقل المهني تدعو الى تعديل أوقات خروج العملة بجهة جرزونة من ولاية بنزرت لتخفيف الاختناق المروري

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 18:07
      
دعت الجمعية الوطنية للنهوض بالنقل والنقل المهني، الى تعديل مواقيت خروج العملة بجهة جرزونة من ولاية بنزرت لتخفيف الاختناق المروري، بسبب الأشغال القائمة على الجسر المتحرك واقتراب العودة المدرسية والجامعية بالجهة.

وطالبت الجمعية، وفق ما نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بضرورة التنسيق بين المؤسسات الصناعية والخدمات المنتصبة بجهة جرزونة لتعديل مواعيد انتهاء الدوام بالنسبة للعملة قصد تفادي خروج جميع الحافلات والسيارات في نفس التوقيت.


واعتبرت الجمعية، في سياق متصل، أن هذا المقترح من شأنه أن يخفف الضغط على الجسر ويمكن من توزيع الضغط المروري على فترات زمنية متباعدة والتقليل من طوابير الانتظار الطويلة.


كما أكدت ضرورة عقد جلسات تنسيقية عاجلة مع الاطراف المعنية لتفعيل هذا المقترح الاستعجالي في أقرب الآجال تغليبا للمصلحة الوطنية.

والجمعية الوطنية للنهوض بالنقل والنقل المهني (تونس) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تطوير وتحسين قطاع النقل وتمثيل المهنيين خاصة في مجال النقل العمومي غير المنتظم. وتعمل الجمعية من خلال فروع جهوية (مثل أريانة وبن عروس) لتقديم حلول للأزمات التي تواجه النقل العمومي وتأطير المهنيين في مواجهة النقل غير المنظم.
