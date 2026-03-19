Babnet   Latest update 20:11 Tunis

تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69bacf35222a38.53977388_jilneoqpfmkgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 19 Mars 2026 - 20:11 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو مفتتح شهر شوال 1447 هجري، وأول أيام عيد الفطر.

وقال المفتي في كلمة له على القناة الوطنية الأولى، بأن مطلع شهر شوال 1447 هجري يوافق يوم الجمعة مضيفا انه ثبتت رؤية هلال هذا الشهر في تونس من قبل لجان رصد للهلال والتي قامت بمهامها لرصد هلال الشهر الهجري الجديد مع غروب شمس اليوم الخميس .


عيدكم مبـــــــــــــــــــــــــــــروك


وبهذه المناسبة تتقدّم أسرة موقع باب نات بكافة تهانيها للشعب التونسي.. راجية من المولى عزّ وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركة.
-
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325781

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 19 مارس 2026 | 29 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:52
12:34
06:25
04:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
17°-8
16°-8
14°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 24922,5
  • (19/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39005 DT
  • (19/03)
  • 1 $ = 2,93745 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/03)     744,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/03)   28456 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>