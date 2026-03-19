تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وبهذه المناسبة تتقدّم أسرة موقع باب نات بكافة تهانيها للشعب التونسي.. راجية من المولى عزّ وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركة.

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو مفتتح شهر شوال 1447 هجري، وأول أيام عيد الفطر.وقال المفتي في كلمة له على القناة الوطنية الأولى، بأن مطلع شهر شوال 1447 هجري يوافق يوم الجمعة مضيفا انه ثبتت رؤية هلال هذا الشهر في تونس من قبل لجان رصد للهلال والتي قامت بمهامها لرصد هلال الشهر الهجري الجديد مع غروب شمس اليوم الخميس .