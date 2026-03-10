Babnet   Latest update 15:15 Tunis

سفيرة تونس لدى جنوب افريقيا تشارك في ندوة بجامعة بريتوريا حول "المرأة في الديبلوماسية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b026c4ef6b96.28582133_njohgiklpfeqm.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 15:09
      
شاركت كريمة برداوي، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جنوب إفريقيا، في النسخة الثالثة من الندوة السنوية التي ينظمها قسم العلوم السياسية بجامعة بريتوريا، والتي التأمت هذه السنة تحت عنوان "المرأة في الدبلوماسية".

وأبرزت السفيرة الجهود التي تبذلها الدبلوماسية التونسية لتعزيز حضور المرأة، لا سيما من خلال إقرار مبدأ التناصف في مناظرة الانتداب بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وهو ما يعكس تحولاً هيكلياً في تركيبة السلك الدبلوماسي مستقبلا.


كما ذكّرت، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الخارجية، بالاحتفال يوم 24 جوان باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، تكريماً للدبلوماسيات الرائدات اللواتي تواصل إنجازاتهن إلهام الأجيال الشابة.


وأكدت أن هذه الديناميكية تندرج في إطار تقليد وطني راسخ في مجال تعزيز حقوق المرأة في تونس، والذي يتجلّى في الاحتفال السنوي، يوم 13 أوت من كل سنة، باليوم الوطني للمرأة التونسية، الذي يمثّل مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدبلوماسية.

وتناولت المداخلات عددا من المحاور الأساسية، من بينها المسارات الشخصية التي تشكّل مسيرة الدبلوماسيين، والتحدّيات المرتبطة بضعف تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي، والمبادرات التي تتخذها وزارات الشؤون الخارجية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وشكّلت الندوة فرصة للنقاش مع مجموعة من الطلبة حول المسارات المهنية في المجال الدبلوماسي، والتحديات الهيكلية التي لا تزال النساء يواجهنها في هذا المجال، إضافة إلى أهمية الإرشاد المهني وشبكات الدعم. كما سلطت النقاشات الضوء على الدور المتنامي للدبلوماسية العلمية والابتكار في الدبلوماسية المعاصرة.

وقد شاركت في هذه الندوة السنوية، التي أنتظمت في إطار الاحتفال أول أمس الأحد باليوم العالمي للمرأة، كل من سفيرة النمسا لدى جنوب إفريقيا "رومانا كونيغسبرون"، والمفوضة السامية لبتسوانا "سانجي موناغينغ".
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
