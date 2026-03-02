في اليوم العالمي للحماية المدنية وزير الداخلية يدشن المركز الطبي للحماية المدنية

دشن وزير الدّاخليّة خالد النوري، خلال زيارة أداها أمس الأحد، الى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود بالعاصمة، المركز الطبي للحماية المدنية. واطلع على مختلف مكوناته وتجهيزاته، وذلك بحضور كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.كما عاين وزير الداخلية، خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، مدى تقدم اشغال مشروع متحف الحماية المدنية، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية اليوم الإثنين.وشارك والاطارات العليا المرافقة له مأدبة الافطار مع ثلة من اطارات وأعوان الحماية المدنية، قبل أن يكرّم مجموعة من المتقاعدين بمناسبة إحالتهم على شرف المهنة، وكذلك ثلة من الأعوان و المتطوعين في خدمة الحماية المدنية، الذين تميزوا في آداء الواجب خلال التدخلات الميدانية إبان التقلبات المناخية الاخيرة التي شهدتها البلاد.يشار الى أن تونس تحتفل يوم غرة مارس من كل سنة مع سائر الدول، باليوم العالمي للحماية المدنية، والذي تم احياؤه هذه السنة تحت شعار "إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام".