نابل: إقبال هام على المنتجات الفلاحية المعروضة بأسعار تفاضلية بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك ببئر مروة بتاكلسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 22:18
      
شهدت نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك التي افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، ببئر مروة بمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين توافدوا بأعداد هامة من أجل اقتناء المنتوجات الفلاحية المعروضة بأسعار تفاضلية.

وتضمّنت نقطة البيع، التي ينظّمها المركب الفلاحي واد العبيد بتاكلسة بالتنسيق مع المجلس المحلي بتاكلسة والسلط المحلية، بمناسبة شهر رمضان، كافة أنواع الخضر والغلال واللحوم والأجبان والبيض.


 وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء في النقطة بين 28 و39 دينار للحم الأبقار، في حين لم يتجاوز سعر الكغ من لحم الضـأن 43 دينارا، بينما تراوحت أسعار القوارص بين  بـ2500 مليم الكغ للبرتقال و1500 مليم لليمون، أمّا كيلوغرام الفلفل فيعرض بسعر 3500 مليم، وكيلوغرام الطماطم بـ1800 مليم ، واليقطين بـ3000 مليم للكغ ، بالإضافة إلى عرض زيت الزيتون بـ11500 مليم للتر الواحد.
 وأكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري، جمال الزيادي، في تصريح لصحفية /وات/، العمل على تزويد نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك ببئر مروة، التي تنتظم للسنة الثالثة على التوالي بمناسبة شهر رمضان، بالكميات الضرورية من المنتوجات الفلاحية ومنها بالخصوص اللحوم التي تراعي أسعارها القدرة الشرائية للمواطنين.

 وأشار إلى أن نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بتاكلسة التي تتواصل على امتداد شهر الصيام تشهد إقبالا من متساكني معتمدية تاكلسة وزائريها من مختلف المعتمديات والمناطق المجاورة نظرا لتنوع المنتوجات المعروضة فيها وانخفاض أسعارها.
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
